Formação do Vitória de Guimarães regressa ao campo cinco em janeiro

Recinto sofreu uma intervenção no relvado natural e já estará disponível para os jogos em casa em janeiro.

As obras para transformar o campo número cinco num miniestádio estão atrasadas, mas os primeiros passos já foram dados. O recinto sofreu uma intervenção no relvado natural, mas o novo tapete verde já é visível. No início do novo ano, o futebol de formação regressará ao espaço que, ao longo dos últimos anos, foi palco dos treinos da equipa B, mas também dos jogos oficiais das camadas jovens.

Depois de na época passada as equipas que disputam os nacionais terem realizado os seus jogos em campos vizinhos, na presente temporadas os sub-15, sub-17 e sub-19 têm utilizado o sintético do campo número 6 na condição de visitados. Em meados de janeiro, os jogos voltarão a ser realizados em relvado natural.

O projeto do miniestádio, recorde-se, prevê uma remodelação total dos balneários e do edifício existente. O novo recinto terá ainda capacidade para 2500 lugares e com bancadas cobertas, o que permitirá no futuro à equipa B deixar a Pista Gémeos Castro e regressar à academia.

No âmbito da campanha "A Liga 3 vai à Escola", uma comitiva vitoriana irá deslocar-se, nesta tarde de quarta-feira (15 horas), à Escola EB 2,3 de Abação. Uma iniciativa de cariz solidário e que tem como objetivo a entrega de material escolar e outros bens a alunos mais carenciados.

No plano desportivo, Miguel Maga, Jorge Fernandes, Tomás Handel, André André, Villanueva, Janvier, Nelson da Luz e Rúben Lameiras continuam entregues ao departamento médico.