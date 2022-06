Formação portista já rendeu quase 270 milhões de euros

Foi um dos segredos para a conquista da dobradinha em 2021/22 e, agora, é dinheiro em caixa para a SAD azul e branca. A aposta nos jogadores da formação ajudou, e muito, ao sucesso da equipa de Sérgio Conceição na última temporada, mas a lei do mercado já tirou duas das estrelas emergentes do Dragão.

A transferência, já confirmada, de Fábio Vieira para o Arsenal, por 35 milhões de euros, e a saída iminente de Vitinha para o Paris Saint-Germain pela cláusula de rescisão (40M€) darão óbvias preocupações na construção do plantel da época que se avizinha, mas elevam para 269,7 milhões de euros a faturação com atletas da "casa" apenas neste século.

Tendo em conta jogadores que tenham passado, no mínimo, um ano nos escalões de formação e contabilizando apenas as transferências definitivas, o F. C. Porto fez 16 destes negócios desde 2000/01 com 15 atletas. A história começou com a saída de Hélder Postiga para o Tottenham, por 9 milhões de euros, com o avançado a regressar, depois, ao F. C. Porto antes de ser transferido, em 2008/09, para o Sporting.