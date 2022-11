Formar homens e procurar a perfeição na quadra

João Filipe Brandão Hoje às 17:19 Facebook

Arsenal da Maia centra atenções na evolução de jovens atletas. Equipa B é objetivo a curto prazo.

Inspirado no mítico emblema de Londres, o Arsenal, o homólogo da Maia aponta ao crescimento no panorama nacional. Com a ajuda de alguns amigos, Pedro Araújo, assumido fã do clube inglês, fundou o Arsenal da Maia, a 20 de julho de 1992. De lá para cá, os maiatos têm vindo a escrever história, principalmente na segunda divisão, por onde querem continuar, enquanto não há possibilidades de chegar mais além.

Com o intuito de continuar um trajeto de estabilidade, António Cunha, coordenador da formação, assume ter identificado arestas por limar, sobretudo no que diz respeito à comunicação: "O plano passa por tornar cada diretor mais soberano a comandar o escalão. Queremos um entendimento relativamente à forma de jogar de cada patamar para que a adaptação seja mais fácil quando acontece o salto para a equipa sénior".