Formou-se no F. C. Porto, jogou no Benfica B e assina pelo Feirense

A equipa de Santa Maria da Feira voltou a reforçar-se, desta feita com o médio João Amorim, que fez grande parte da formação no F. C. Porto, mas também chegou a jogar no Benfica B.

A SAD do Feirense anunciou, esta quarta-feira, a chegada de mais um reforço para atacar a segunda metade da temporada, sob a orientação de Filipe Rocha.

João Amorim, agora com 27 anos, começou a jogar futebol no Sp. Espinho e logo passou para o F. C. Porto onde cumpriu a formação e foi campeão de juniores em 2010/11. Na chegada a sénior, alinhou no Gondomar, Trofense e Benfica B. Em 2014/15 passou para o Aves, seguindo, duas épocas volvidas, para a UD Oliveirense, onde teve uma das temporadas mais profícuas (42 jogos e sete golos, em 2017/18). O ano seguinte cumpriu-o no Varzim.

Na primeira metade da presente temporada, João Amorim jogou pela primeira vez no estrangeiro, ao serviço do do Arda Kardzhali, do primeiro escalão do futebol búlgaro, onde alinhou em 14 partidas e marcou um golo. Agora, está de volta a Portugal para representar o Feirense, atual 11.º classificado da LigaPro.

Curiosamente, o próximo adversário do clube da Santa Maria da Feira é a UD Oliveirense, equipa que João Amorim já defendeu. O médio surge como alternativa a Christian, que era, até agora, o único jogador do plantel com características para a posição 8.