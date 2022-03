Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:26 Facebook

Calendário mais extenso da história e mudanças nos monolugares em ano marcado pela guerra na Europa. Verstappen e Hamilton são favoritos.

Após mais de três meses de espera, o Grande Circo está de volta à ação com a primeira corrida de 2022, no Grande Prémio do Bahrein (amanhã, 15 horas), numa época que promete ser das mais emocionantes dos últimos tempos.