Fórmula 1 regressa a Portugal em maio

A organização confirmou, esta quinta-feira, a realização do Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal, em Portimão, a 2 de maio.

Está preenchida a vaga que estava em aberto no calendário oficial do Mundial de Fórmula 1. De 30 de abril a 2 de maio, os "bólides" da prova principal de automobilismo de pista vão acelerar no autódromo de Portimão, no Algarve.

A informação foi avançada nas redes sociais da organização da prova de Fórmula 1 e confirmada em comunicado enviado às redações, esta quinta-feira de manhã.

"Estamos muito entusiasmados por anunciar que a Formula 1 voltará a correr em Portimão, após o enorme sucesso da corrida no ano passado. Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo árduo trabalho e dedicação para o regresso da prova a Portugal", afirmou o presidente e diretor-executivo da Fórmula 1 Stefano Domenicali, em comunicado.

"Esperamos poder receber novamente este ano, espectadores em Portimão de forma segura e estamos a trabalhar com o promotor nos detalhes desse plano", acrescentou Domenicali.

A Fórmula 1 regressou a Portugal em outubro de 2020, ao Autódromo Internacional do Algarve, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19. "Tivemos o prazer de receber durante o fim de semana do Grande Prémio, na temporada passada, de 27 mil fãs que puderam desfrutar dos grandes momentos de ação em pista", acrescenta o comunicado.

"A realização de grandes eventos no nosso país, é muito importante para a imagem e promoção Internacional de Portugal como destino turístico e, por isso, é com enorme agrado que vemos o retorno da Fórmula 1 ao Algarve, em 2021", disse a secretária de estado do Turismo, Rita Marques, citada no mesmo comunicado.

A governante agradece a "confiança demonstrada em Portugal, no Algarve e no Autódromo Internacional" português e expressa "o total compromisso de tornar o evento num grande sucesso".

O calendário de 2021 prevê um recorde de 23 provas, entre 23 de março, no Bahrain, e 12 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.