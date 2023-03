Fórmula Ronaldo para levar Messi para a Arábia Saudita

Rui Almeida Santos Hoje às 09:21 Facebook

O Al Hilal, da Liga saudita, deverá avançar para a contratação de Lionel Messi, em final de contrato com o PSG. O craque argentino terá em mãos uma proposta ao nível da que convenceu Cristiano Ronaldo a mudar-se para Riade, no início do ano.

A Arábia Saudita chama por Lionel Messi e, segundo o jornal "Marca", o método para convencer o craque argentino será em tudo idêntico ao que foi aplicado, com sucesso, com Cristiano Ronaldo.

Aos 36 anos, Messi está a poucos meses de terminar contrato com o PSG e o cenário de renovação com o campeão francês já teve contornos mais nítidos.

Com o processo a arrastar-se, os interessados em contratar o melhor jogador do mundo em 2022 colocam-se em posição para fechar um negócio que será, invariavelmente, milionário.

A "Marca" avança que o Al Hilal, adversário do Al Nassr de Ronaldo na Liga saudita, prepara uma proposta na ordem dos 220 milhões de euros anuais, entre salário e verbas referentes aos direitos de imagem do argentino.

O jornal espanhol acrescenta que Lionel Messi pondera comprometer-se por apenas uma época com o clube onde atuam Moussa Marega (ex-F. C. Porto), Luciano Vietto (ex-Sporting) e Andre Carrillo (ex-Benfica e Sporting).