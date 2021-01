Fosu-Mensah deixa Manchester United e ruma ao Leverkusen

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

O defesa holandês Timothy Fosu-Mensah vai representar o Bayer Leverkusen até 2024, depois de ter deixado os ingleses do Manchester United.

"Estou realmente ansioso por estar com a equipa e por trabalhar com [o treinador] Peter Bosz. As conversas que tive com o Bayer convenceram-me de que existem grandes perspetivas aqui. Para mim e para nós como equipa, vai ser muito emocionante", disse o internacional pelos Países Baixos, de 23 anos, citado pelo sítio oficial dos 'farmacêuticos' na Internet.

O agora ex-companheiro do português Bruno Fernandes nos "red devils" tinha participado em apenas dois encontros na presente época e o seu contrato expirava em junho próximo, sendo que os germânicos desembolsaram perto de dois milhões de euros para adquirir o passe, segundo a imprensa britânica.