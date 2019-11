Foto de Casillas no Twitter deixa portistas a sonhar com o regresso do guarda-redes

AC Hoje às 14:59 Facebook

Iker Casillas publicou uma foto das chuteiras no Twitter, esta segunda-feira de manhã, com uma frase enigmática que deixou os adeptos do futebol a sonhar com o regresso do guarda-redes, afastado dos relvados desde 1 de maio, quando sofreu um enfarte do miocárdio.

"Há seis meses e três dias que estavam na prateleira..." escreveu o guarda-redes do F. C. Porto, a legendar uma fotografia de uma par de chuteiras ainda com pedaços de relva nos pitões.

Em Espanha, o jornal "La Voz de Galícia" escreve que Casillas voltou aos treinos esta segunda-feira. Fonte do F. C. Porto disse ao JN que isso não é verdade e que a situação se mantém igual. O guarda-redes já disse publicamente, noutras ocasiões, que não deverá decidir o futuro até março de 2020.

Casillas, que exerce atualmente funções de ligação entre o plantel e a direção, nunca chegou a anunciar o fim da carreira. Está inscrito como futebolista pelo F. C. Porto e pode jogar se tiver condições médicas e o treinador Sérgio Conceição assim o entender.