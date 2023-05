FPF ajuda crianças a desenvolverem competência motora

JN Hoje às 19:13 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desenvolveu um programa de intervenção para crianças e já o testou em 44 escolas de 1.º ciclo do ensino básico do país durante os primeiros três meses de 2023.

A campanha, que surgiu no âmbito do plano estratégico para o futebol 2030, teve como objetivo desenvolver competências motoras gerais e específicas com e sem manipulação da bola de forma a facilitar as aquisições futuras mais complexas exigidas na prática dos jogos pré-desportivos e jogos desportivos coletivos.