A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta segunda-feira um vídeo em que apela à responsabilidade de todos e destaca o bom exemplo dos adeptos no futebol. A iniciativa ganha maior força agora que, de forma gradual, os estádios voltaram a receber público. Esta terça-feira, por exemplo, as bancadas do Estádio do Dragão poderão ter mais de três mil adeptos, no F. C. Porto-Olympiacos da Liga dos Campeões.

Veja o vídeo: