FPF avança com quarta edição do prémio "Futebol para Todos"

JN Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira o lançamento da quarta edição do galardão dirigido a instituições sem fins lucrativos, que vai distribuir 50 mil euros e cujas candidaturas terminam a 17 de dezembro.

"Já estão abertas as inscrições para a quarta edição do 'Prémio Futebol para Todos'. Este prémio é promovido anualmente pela Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio do programa UEFA 'HatTrick FSR', e no cumprimento da sua política de responsabilidade social", pode ler-se na nota divulgada no site oficial do organismo que gere o futebol.

Segundo a FPF, este galardão tem por missão envolver a sociedade civil em temas como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social através do futebol.

Os 50 mil euros de prémio serão atribuídos em forma de donativo e serão divididos por dois ou mais projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos, com as candidaturas a terem de consubstanciar porque consideram "a prática do futebol um veículo promotor para o combate à discriminação e à promoção da integração social de crianças, jovens, adultos e pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência".

"Os projetos candidatos deverão ter como premissa que cada indivíduo é único, bem como a rejeição de todas as formas de discriminação com base na raça, idade, género, religião, orientação sexual, cultura e nacionalidade", esclarece a federação.

A escolha dos projetos vencedores será feita por um painel de jurados composto por Humberto Coleho, vice-presidente da FPF, Mónica Jorge, diretora da FPF para o Futebol Feminino, Mercedes Balsemão, administradora do Grupo Impresa e presidente da SIC Esperança, Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e Catarina Furtado, embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e presidente e fundadora da Associação Corações Com Coroa.

As inscrições ao "Prémio Futebol para Todos" estão abertas até dia 17 de dezembro, seguindo-se a avaliação e triagem do painel de jurados, no período entre 20 de dezembro e 21 de janeiro de 2022.

PUB

A votação do público decorrerá entre 24 e 30 de janeiro de 2022 e os projetos selecionados serão divulgados a 15 de fevereiro de 2022.