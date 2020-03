FPF debateu competições com as associações

Hoje às 15:57 Facebook

Através de videoconferência, Fernando Gomes e os dirigentes associativos abordaram "os reflexos no futebol da pandemia da Covid-19".

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, reuniu-se esta terça-feira, por videoconferência com os presidentes das associações distritais e regionais do futebol português para começar a "pensar em cenários" que minimizem o impacto do coronavírus no funcionamento das competições.

"A reunião serviu para ouvir a opinião dos líderes das associações sobre os reflexos no futebol da pandemia do Covid-19 e para partilhar informação sobre as diversas competições. A FPF discutiu com todas as associações um conjunto de cenários sendo que não foi analisada qualquer proposta concreta, antes trabalhados princípios e conceitos que terão continuidade na próxima semana", lê-se no comunicado divulgado pela FPF.