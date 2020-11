FPF decreta minuto de silêncio e Canal 11 homenageia Vítor Oliveira

Nuno Barbosa com Lusa Hoje às 17:29 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou o cumprimento de um minuto de silêncio em todos os encontros que organiza, em memória do antigo jogador e treinador Vítor Oliveira, que morreu este sábado, em Angeiras, Matosinhos, aos 67 anos.

Através do Canal 11, a FPF também vai prestar homenagem a Vítor Oliveira, recuperando a presença do treinador no programa "Futebol a Sério", transmitido pela primeira vez a 6 de novembro e que irá de novo para o ar na madrugada deste domingo, a partir das 0.30 horas. O tributo do Canal 11 a Vítor Oliveira prossegue com o documentário "O Treinador", a transmitir às 10 horas.

"Para conhecimento dos sócios FPF e demais interessados, informamos que a Direção da Federação Portuguesa de Futebol determinou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória do treinador Vítor Oliveira, em todos os jogos das competições por si organizadas, entre 29/11/2020 e 01/12/2020", indicou o organismo, em comunicado.

Vítor Oliveira, que morreu hoje em Matosinhos, aos 67 anos, ficou conhecido como "Rei das Subidas", ao conseguir 11 promoções ao principal escalão, em 18 presenças, ao serviço de Paços de Ferreira (1991 e 2019), Académica (1997), União de Leiria (1998), Belenenses (1999), Leixões (2007), Arouca (2013), Moreirense (2014), União da Madeira (2015), Desportivo de Chaves (2016) e Portimonense (2017).

Em mais de 30 anos, entre 1978 e 2020, comandou Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Académica, União de Leiria, Sporting de Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira.

Como futebolista, vestiu as camisolas de Leixões, Paredes, Famalicão, Sporting de Espinho, Sporting de Braga e Portimonense.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional já tinha decretado o cumprimento de um minuto de silêncio nos jogos a realizar durante este fim de semana, em memória de Vítor Oliveira.