FPF distinguida como marca com melhor reputação na área do Desporto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi, esta segunda-feira, distinguida com o prémio Best Reputation in Industry 22´Portugal, área de Desporto, pela consultora Onstrategy que todos os anos premeia as marcas mais relevantes e reputadas em Portugal.

Com 50 mil votantes, a FPF foi considerada a marca desportiva mais reputada no país e o presidente, Fernando Gomes, destacou o "orgulho" pelo prémio.

"Sendo este um galardão atribuído às marcas que se destacam de uma forma coerente, consistente e sustentável e, principalmente , sendo um prémio de reputação, não podemos deixar de agradecer aos mais de 50 mil votantes o reconhecimento que fizeram do trabalho da FPF ao longo dos últimos anos. Sabermos que os portugueses olham para a FPF como o seu parceiro mais fiável na área do desporto é a maior homenagem que podemos receber uma vez que essa é também a nossa principal marca de água: servir com dignidade, honra e excelência todo o País que nos apoia", afirmou o líder.