FPF divulga requisitos para clubes participarem na 3.ª Liga

A obrigatoriedade de os treinadores possuírem a habilitação de Grau III, a apresentação de declarações de inexistência de dívidas e 25 jogadores por plantel são alguns dos requisitos da 3.ª Liga, a iniciar-se em 2021/22.

Na nota publicada esta quarta-feira no site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também deu conta da aprovação da designação e da imagem da nova prova, denominada Liga 3, assim como das condições de participação para "bem do futebol nacional".

Cada equipa contará com 25 atletas por plantel, contudo, na ficha de jogo, terão de constar 13 formados no respetivo clube e os técnicos principais são obrigados a ter habilitação de Grau III, com exceção para aqueles que permaneçam nos clubes promovidos à Liga 3, que podem deter o Grau II.

Segundo a FPF, "os clubes serão obrigados a identificar os detentores de participações no capital social do clube, bem como discriminar relações entre eles", sendo igualmente exigido a "apresentação de declarações de inexistência de dívidas e a certificação de que os jogadores não recorrem ao fundo de regularização salarial". Este escrutínio será feito em mais dois momentos da época (dezembro e março).

A FPF indica ainda que o regulamento da Liga 3 vai estar em "consulta pública durante 30 dias" e foi divulgado um ano antes de iniciar-se, para permitir aos clubes "prepararem-se para a competição".

A Liga 3 será uma nova terceira divisão, acima do Campeonato de Portugal, ao qual vão subir, já na próxima época, os campeões distritais.