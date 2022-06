FPF e BPI acertam renovação e aprofundam a ligação

JN Hoje às 17:39 Facebook

O banco português não só continuará a ser o "banco oficial das seleções até 2024", como também se torna no patrocinador oficial da Taça da Liga feminina.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, a renovação do contrato que faz do BPI "o Banco Oficial das seleções até 2024". Para além disso, o banco português "torna-se patrocinador oficial da Taça da Liga feminina".

De acordo com nota oficial da FPF, a assinatura do novo acordo realizou-se na Cidade do Futebol e contou "o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, assim como Francisco Neto, Selecionador Nacional, Mónica Jorge, Diretora da FPF, e Dolores Silva, capitã de equipa".

O comunicado lembra que "FPF e BPI iniciaram a sua ligação em 2018 com um acordo alargado de patrocínio às Seleções Nacionais A de futebol, masculina e feminina, e da Seleção Nacional de sub-21, tendo ainda o Banco dado o naming à principal competição de futebol feminino, a Liga BPI".

"A renovação do contrato mantém a parceria nestas áreas acrescida da Taça da Liga feminina, prova que passará a ter o BPI como patrocinador oficial".

"Durante este tempo, conquistámos e construímos muitas coisas em conjunto e mesmo nos momentos difíceis, como foi o caso do período da pandemia, reforçámos os nossos laços, alargando o âmbito desta parceria. A ligação ao BPI tem permitido o reforço da aposta no futebol feminino, opção estratégica da FPF que tem tido um crescimento sustentado ao longo destes anos. Juntos vamos continuar a trabalhar neste sentido", salientou Fernando Gomes, presidente da FPF.