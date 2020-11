FPF e LAPS Foundation lançam campanha solidária internacional

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol e a LAPS Foundation vão lançar, este sábado, uma campanha solidária internacional para ajudar as pessoas mais afetadas pela pandemia da covid-19.

O encontro da Liga das Nações entre Portugal e França, que vai decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa, assinala o início da campanha, que tem como objetivo "mobilizar o mundo do futebol a retribuir, neste momento difícil, aos que sempre apoiaram os jogadores e jogadoras, as seleções e as equipas".

Em Portugal, todos os fundos angariados vão reverter a favor da Cruz Vermelha Portuguesa e da Rede de Emergência Alimentar.

A campanha conta com o apoio da FIFA e será adotada por federações de futebol de outros países, com a italiana e a israelita a serem as próximas a juntarem-se à causa.