FPF e SIC angariam fundos para comprar equipamento hospitalares

A Federação Portuguesa de Futebol e a SIC lançaram esta quarta-feira uma campanha de angariação de fundos para equipamento hospitalar e de proteção individual para hospitais e IPSS.

A ação, denominada "Unidos por Portugal", decorre a partir desta quarta-feira e durante os próximos sete dias e visa a coleta de fundos para a compra de bens hospitalares e apoio aos profissionais de saúde.

"Em plena pandemia, Portugal não é diferente do resto do Mundo mas a sua capacidade em ser solidário e generoso é inspiradora e insuperável nas circunstâncias mais difíceis. A FPF e a SIC aliam esforços neste contexto de emergência nacional e apelam à união do país", refere a FPF no site oficial.

"As principais figuras da Seleção Nacional e do canal com mais audiências em Portugal alinham neste desafio e associam-se à iniciativa. Os portugueses vão vê-los como nunca os viram em situações de um dia-a-dia confinados às suas casas. Serão exemplos a seguir neste momento único que estamos a viver", acrescenta a federação.

Os donativos monetários podem ser feitos para a conta solidária IBAN PT50001000005352887000120 ou por MBWAY (opção "ser solidário" - SIC Esperança). Também podem contribuir através do número 761 20 10 20 (1€ + IVA).

"No âmbito das nossas responsabilidades sociais e num momento tão difícil da vida nacional, unimo-nos à SIC e a todo o Portugal para podermos ajudar os profissionais de saúde através de compra material médico. Esta iniciativa permitirá igualmente angariar fundos para ajudar de todas as formas que julgarmos apropriadas aqueles que estão na linha da frente deste combate contra o Covid-19. Temos de ganhar este jogo que é indiscutivelmente o mais importante das nossas vidas", referiu Fernando Gomes, presidente da FPF.

Para além da FPF e da SIC também apoiam esta iniciativa a Altice, AR Telecom, E. Leclerc, Gulbenkian, Lusíadas Saúde, Nos, Nowo, Santander, SIBS e Vodafone. A Missão Continente é o parceiro alimentar.