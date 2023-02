FPF entrega bens para ajudar a Turquia e a Síria

JN/Agências Hoje às 10:12 Facebook

Os funcionários da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) associaram-se ao movimento de auxílio à Turquia e Síria e doaram bens essenciais adequados às condições meteorológicas que se vivem nos países afetados pelo forte sismo do passado dia 6.

O departamento das Seleções Nacionais ofereceu blusões, casacos e calças para o frio, além de mil luvas e gorros. A direção da FPF contribuiu também com 50 mil euros para o fundo de apoio criado pela UEFA para auxiliar as vítimas do sismo, através da UEFA Childreen's Foundation.

A recolha foi feita na Cidade do Futebol, tendo os bens sido entregues na quarta-feira, na embaixada turca.

O sismo provocou já mais de 41 mil mortos, estimando-se que tenha afetado mais de 26 milhões de pessoas na Turquia e na Síria.