FPF está em "contacto permanente" com a DGS

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garantiu esta quarta-feira estar em "contacto permanente" com a Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a propagação do surto de coronavírus Covid-19.

"A FPF, através da Direção Clínica da sua Unidade de Saúde e Performance, está em contacto permanente com a DGS desde o início do ano e continuará a seguir todas as indicações e recomendações resultantes dessa autoridade de saúde", lê-se, num comunicado.

De acordo com o organismo federativo, "a Unidade de Saúde e Performance da FPF elaborou e colocou em prática um plano específico de higienização de todo o complexo da Cidade do Futebol".

A mesma unidade "acompanha clinicamente em permanência árbitros ou seleções que se desloquem a Portugal vindas de zonas consideradas de propagação ativa, na definição dada pela DGS", refere a FPF.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.