FPF felicita português que assume seleções sub-18 e sub-19 da Noruega

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, enviou uma mensagem a Luís Berkemeier Pimenta, que assumiu o cargo de treinador principal das seleções sub-18 e sub-19 da Noruega.

"Desejo-lhe com sinceridade as maiores felicidades e os maiores êxitos, certo de que o seu habitual profissionalismo, empenho e ​​​​​​​dedicação irão dignificar e valorizar quer os treinadores portugueses quer o próprio futebol português", pode ler-se na missiva enviada pelo líder da FPF.

Luís Pimenta, refira-se, foi destacado pela conceituada revista "Four Four Two" como um dos técnicos mais promissores do futebol mundial. Agora, aos 38 anos, chega pela primeira vez ao cargo de selecionador, depois de cinco anos como treinador de equipas da Noruega (Honefoss e Kongsvinger), Suécia (Brommapojkarna) e Letónia (Riga FC).