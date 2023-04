FPF homologa resultado do Salgueiros-Marítimo B

JN Hoje às 00:24 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu dar por concluído o Salgueiros-Marítimo B, da 17.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, e homologar o resultado (1-1) que se verificava aos 87 minutos, quando o jogo foi interrompido, após uma alegada agressão do árbitro por parte de um jogador do clube portuense.

A deliberação da FPF, a entidade organizadora da prova, foi tomada depois do Conselho de Disciplina ter absolvido o Salgueiros no processo disciplinar que lhe instaurou aquando dos factos em questão, limitando-se a aplicar-lhe multas pecuniários pelo sucedido, ao mesmo tempo que suspendeu o avançado Turé por um jogo, não devido a agressão mas sim por palavras dirigidas ao árbitro João Loureiro, o qual recebeu uma repreensão pelo seu comportamento.

Deste modo, o Salgueiros partirá para a última jornada do Campeonato de Portugal, que se disputa este domingo, a não depender de ninguém para se qualificar para a fase de subida à Liga 3 e de apuramento do campeão. O clube portuense lidera a Série B, com 49 pontos, tantos como o Lusitânia de Lourosa, e mais um que Rebordosa e dois que o Beira-Mar. Ganhando este domingo na visita ao Resende, o Salgueiros garantirá o apuramento como primeiro classificado. Outro resultado deixa o clube portuense dependente do que farão Lusitânia de Lourosa, Rebordosa e Beira-Mar nesta derradeira ronda.