FPF instaura processo disciplinar a trio e à SAD do F. C. Porto

Em causa está o jogo entre os dragões e o Sporting, em fevereiro, para o campeonato. Participação feita pelos leões está na base da decisão.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar aos portistas Sérgio Conceição, treinador, Rui Cerqueira, assessor de imprensa, Vítor Baía, vice-presidente e administrador, e à SAD do F. C. Porto, na sequência dos incidentes ocorridos após o jogo entre os dragões e o Sporting, de 11 de fevereiro, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

Em comunicado, o Conselho de Disciplina da FPF esclarece que a decisão surge no seguimento de uma participação feita pelo clube leonino, "tendo por objetos factos ocorridos em jogo a contar para a Liga", pode ler-se.

Após o encontro, que terminou com uma igualdade a dois golos, registaram-se confrontos no relvado, que envolveram jogadores, dirigentes e até elementos de apoio à organização do jogo. O árbitro, João Pinheiro, expulsou quatro jogadores, dois de cada equipa: os 'dragões' Marchesín e Pepe e os 'leões' Tabata e Palhinha, além de alguns elementos das estruturas.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por "agressões verbais e tentativas de agressão física" ao presidente do clube, Frederico Varandas.

Além disso, o clube de Alvalade garantiu que iria fazer uma participação disciplinar, destacando "agressões a jogadores do Sporting por elementos estranhos ao recinto de jogo, e que estão documentadas em imagens".

O FC Porto reagiu à intenção dos leões, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.

"A FC Porto SAD repudia a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas relativamente ao jogo de ontem. A feia imagem do futebol português transmitida para o mundo - que lamentamos e da qual partilhamos responsabilidades enquanto clubes dentro de campo - resulta essencialmente da atitude provocatória e insultuosa de Frederico Varandas desde o primeiro ao último minuto da sua visita Estádio do Dragão", escreveram os dragões.

Ainda assim, o clube admitiu que "todos os eventuais incidentes que possam ter o envolvimento de pessoas externas ao jogo serão alvo de inquérito interno e de clarificação, retirando-se devidas consequências".