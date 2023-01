FPF lança 5.ª Edição do prémio "Futebol para Todos"

JN Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A distinção tem como objetivo envolver a sociedade civil em temas pertinentes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social através do futebol.

As inscrições para o prémio "Futebol para todos" vão estar abertas até dia 6 de março e qualquer instituição sem fins lucrativos se pode candidatar ao apresentar um projeto inserido nas premissas do combate à discriminação e a promoção da inclusão social através do futebol.

O valor total de 50 mil euros assume a forma de donativo, podendo ser parcelado por dois ou mais projetos.

PUB

Os projetos candidatos deverão ter como premissa que cada indivíduo é único, bem como a rejeição de todas as formas de discriminação com base na raça, idade, género, religião, orientação sexual, cultura e nacionalidade.

O critério para eleger os melhores projetos é o da candidatura com maior pontuação global. Os 10 projetos com pontuação global mais elevada serão divulgados no site da Federação Portuguesa de Futebol com o objetivo de recolher votos do público. As escolhas do público terão um peso de 20 por cento na pontuação final.