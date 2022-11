FPF lança campanha para promover intervenção social

JN/Agências Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lança na quarta-feira a campanha Veste a Bandeira, que engloba um conjunto de iniciativas nas áreas da intervenção social e da promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a FPF refere que "o dia Internacional da Tolerância, que se celebra quarta-feira, será o ponto de partida de um conjunto de iniciativas", explicando que na "ação, mais do que a tolerância, são promovidos valores como a diversidade, aceitação, liberdade, igualdade, reconhecimento, empatia e felicidade".

O arranque da campanha tem, segundo a FPF, a participação dos selecionadores nacionais Fernando Santos e Francisco Neto, das jogadoras internacionais Jéssica Silva, Kika Nazareth, Fifó e Janice, dos diretores da FPF João Pinto, Pauleta, Madjer e Monica Jorge e ainda de Bebé, campeão europeu e do mundo de futsal que integra agora a equipa técnica nacional, e de Cândido Costa, o embaixador da Liga 3.

PUB

A primeira ação da campanha será marcada por um filme, que conta com a presença daquelas figuras, e que será lançado esta quarta-feira, e várias iniciativas a assinalar o dia Internacional da Tolerância, antes do jogo de preparação entre as seleções de futebol de Portugal e a Nigéria, marcado para quinta-feira, às 18.45 horas, no Estádio José Alvalade.

A agenda da intervenção social associada à campanha Veste a Bandeira vai celebrar várias datas até junho de 2023, entras as quais os dias internacionais das pessoas com deficiência, dos migrantes e do refugiado.

A FPF é membro do projeto Football For The Goals, uma iniciativa que envolve as Organização das Nações Unidas (ONU) e as federações da modalidade na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O projeto Football For The Goals visa inspirar e orientar o mundo do futebol, desde os clubes até às federações internacionais, para aproveitar e potenciar as abordagens de sustentabilidade existente naquele desporto e implementar estratégias que conduzam à alteração de comportamentos.