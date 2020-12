FPF lança livro infanto-juvenil que explica o Mundo através do futebol

Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lança, esta sexta-feira, a "Escola de Futebol, 2.ª Época - Quando o Futebol Explica/Salva o Mundo". Segundo volume de um livro de sucesso junto do público infanto-juvenil e onde se explica o Mundo através do futebol.

A obra, inserida na coleção da FPF, estará à venda nas livrarias e principais plataformas online. O segundo volume do livro escrito por Alex Bellos e Ben Lyttleton, autores ingleses, mantém a ideia de explicação do Mundo através de exemplos de futebol.

"Começando com o futebol descobrimos muito sobre o Mundo. Sobre, por exemplo, a física das bolas, a geografia da relva em todo o planeta, como planear estádios e o que tem a religião a ver com futebol, que é muito! Os jovens que lerem este livro vão entender muito mais sobre futebol do que os seus pais, estou certo!", defende Alex Bellos.

A coleção "Escola de Futebol" está traduzida em oito línguas e em Inglaterra conta com mais de 300 mil cópias vendidas.