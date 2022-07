FPF leva a debate o futuro do futebol num fórum com painel de luxo

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) organiza, em 5 e 6 de setembro, o Football Talks, um fórum de reflexão sobre a modalidade que quer saber como esta será daqui a oito anos.

"Como será o futebol em 2030? Que grandes forças mudarão o futebol? Que peso terá a tecnologia no desenvolvimento do jogo? Que novas receitas poderão introduzir diferentes soluções de financiamento? Qual a ambição do futebol português até ao final da década?", questiona a FPF, numa nota publicada hoje no seu sítio oficial.

O evento vai decorrer em Oeiras, com a Cidade do Futebol a receber, a abrir, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, ao lado do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e do líder federativo nacional, Fernando Gomes.

O empresário do Catar Nasser Al-Khelaifi, que preside ao Paris Saint-Germain e à Associação Europeia de Clubes, entre outras organizações associadas ao desporto, e responsável pelo Catar Sports Investment, um fundo de investimento ligado ao governo catari, é outro dos destaques elencados pela FPF.

Depois de Al-Khelaifi discursar sobre o futuro do futebol, participarão nomes como o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, a antiga Bola de Ouro de 2014 Nadine Kessler, hoje responsável na UEFA pelo futebol feminino, ou o presidente da Fundação do Desporto, Paulo Frischknecht.

O evento terá ainda "a divulgação pública do Plano Estratégico para 2030", sem a FPF avançar mais detalhes, e debates sobre sustentabilidade, 'esports' e integridade e inclusão.