Várias figuras do futebol e da sociedade uniram-se à Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Direção-Geral de Saúde para promover uma campanha que visa garantir o regresso do futebol e da Liga em total segurança.

Esta iniciativa surge poucos dias antes do recomeço do campeonato, agendado para 3 de junho, e conta com as participações do vice-presidente da FPF, Humberto Coelho, dos diretores João Pinto, Pauleta e Mónica Jorge, dos antigos internacionais e Embaixadores da Liga Portugal, Nuno Gomes, Ricardo, Jorge Andrade e Chainho, bem como Maniche.

Também alguns adeptos do F. C. Porto (a locutora de rádio e humorista Joana Marques), Benfica (o locutor de rádio Pedro Ribeiro), Sporting (o ator Pedro Lima), V. Guimarães (o ator João Reis) e Sp. Braga (o apresentador e ator João Paulo Rodrigues) deram a cara por esta campanha.

"Todos unidos num apelo muito importante aos adeptos portugueses, para que cumpram todas as regras da DGS, quando a bola voltar a rolar nos relvados nacionais", salientou a FFP no site oficial.

Veja alguns dos vídeos desta campanha:

Humberto Coelho (vice-presidente da FPF)

João Pinto (diretor da FPF)

Pauleta (diretor da FPF)

Maniche (ex-internacional A)

Simão Sabrosa (ex-Internacional A)

Ricardo (embaixador da Liga)

Carlos Chaínho (embaixador da Liga)

Joana Marques (adepta do F. C. Porto)

Pedro Ribeiro (adepto do Benfica)

Pedro Lima (adepto do Sporting)

João Reis (adepto do V. Guimarães)