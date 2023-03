FPF mostra como é um dia do selecionador nacional

JN Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu a conhecer o dia a dia de Roberto Martínez, novo selecionador nacional, que se estreia no comando da equipa das Quinas no dia 23 de março, frente ao Liechtenstein.

Num vídeo publicado nos seus canais oficiais, a FPF mostra como é um dia na vida do selecionador nacional, Roberto Martínez.

Entre aulas de português, os treinos de seleções na Cidade do Futebol e a presença em jogos com jogadores portugueses, o treinador procura acelerar a integração num projeto que assumiu no início de janeiro deste ano.

PUB

O primeiro desafio de Roberto Martínez no comando da seleção nacional passa por apurá-la para a fase final do próximo Campeonato da Europa, que se disputa em 2024.

Portugal integra o Grupo J da fase qualificação, no qual se estreia no próximo dia 23 de março, frente ao Liechtenstein.