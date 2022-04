FPF quer ter 400 mil atletas federados até 2030

Instituição federativa criou plano estratégico de desenvolvimento para aumentar o número de praticantes de futebol e futsal e melhorar a qualidade do jogo.

A Federação Portuguesa de Futebol definiu um plano estratégico de desenvolvimento para duplicar o número de atletas de futebol e futsal até 2030 e atingir a meta dos 400 mil federados (325 mil masculinos e 75 mil femininos). Para tal, foram definidos 15 programas específicos distribuídos por cinco pilares, havendo a preocupação de introduzir o futebol às crianças desde a idade pré-escolar como prática saudável e formativa na escola. O plano tem ainda uma componente tecnológica assente na utilização de ferramentas digitais para melhorar os laços dos consumidores com a modalidade.

Parte do crescimento será sustentado no aumento exponencial do número de praticantes femininas no futebol e no futsal federados. Segundo dados oficiais que o JN teve acesso, no final do mês de abril existiam 12 161 federadas registadas na Federação Portuguesa de Futebol - o objetivo em 2030 será chegar às 75 mil.