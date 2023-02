FPF reflete sobre igualdade de género no desporto

JN Hoje às 19:14 Facebook

Fernando Gomes convocou todos os sócios da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no âmbito do programa executivo do organismo, para abordar o tema da igualdade de género no desporto.

Na Alfândega do Porto, as associações distritais, de classe e Liga estiveram reunidas com os sócios da FPF e Fernando Gomes, presidente do organismo, para falar sobre a igualdade de género no desporto. O encontro teve o propósito de fazer uma retrospetiva da evolução federativa e lançar os caminhos para um futebol mais paritário.

Nos dois dias de reunião, discutiu-se também o futuro da formação no futebol através da Portugal Football School. Outro tema em análise foi a atividade desportiva na terceira idade e como aumentar a prática desportiva nos idosos.

Marcaram presença os presidentes de 21 das associações distritais e regionais, da Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), o Sindicato de Jogadores (SJ), Associação Nacional dos Enfermeiros Desportivos e Massagistas (ANEDAF) e Associação de Médicos de Futebol (AMEF). Por impedimento justificado, estiveram ausentes a AF Bragança e a Associação Nacional de Dirigentes de Futebol e Futsal (ANDIF)