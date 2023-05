FPF renova com selecionadores nacionais Jorge Braz e Francisco Neto

Rui Almeida Santos Hoje às 13:22 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prolongou os contratos com Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, e Francisco Neto, treinador responsável pela seleção nacional de futebol feminino.

Jorge Braz, que conduziu a seleção masculina de futsal ao bicampeonato europeu e ao título de campeã do Mundo, prolongou o seu vínculo até 2026, iniciando agora um ciclo que inclui duas fases de apuramento para Europeus (2024 e 2026) e uma para o Mundial de 2024.

"É um orgulho imenso e um sentimento muito especial ter este reconhecimento. O que podemos prometer é continuar iguais a nós próprios. Como eu sempre disse, nunca está nada por alcançar que tenhamos feito até agora e, independentemente dos resultados importantes conseguidos nos últimos anos, dos quais nos orgulhamos muito, há sempre muito mais a fazer", reagiu Jorge Braz, ao sítio da FPF.

Quanto a Francisco Neto vai permanecer no cargo de selecionador nacional de futebol feminino até 2027, tendo como objetivos qualificar Portugal para o Europeu de 2025, as Ligas das Nações de 2024 e 2026 e para o Mundial de 2027. Antes, neste verão, vai orientar a seleção portuguesa na fase final do Campeonato do Mundo, na Austrália e Nova Zelândia.

"É um privilégio poder continuar a trabalhar nesta instituição que muito tem feito para desenvolver o futebol feminino, e isso reflete-se nos resultados. A grande promessa que posso fazer é que vamos continuar a ser competitivos e a orgulhar, dentro de campo, toda a gente que nos vê", disse Francisco Neto.

Quanto a Fernando Gomes, presidente da FPF, elogiou "o empenho, a motivação e a determinação" demonstrados por Jorge Braz e Francisco Neto, vincando a "política de estabilidade em relação às equipas técnicas" como um dos motivos para a decisão de renovar os vínculos com os dois selecionadores.

"Basta recuarmos dez anos no tempo para verificarmos os patamares que tínhamos nessa altura e os que temos agora. Por isso, queremos continuar a perspetivar o futuro e permitir que Francisco Neto possa conduzir a Seleção Nacional a um novo Mundial, que irá realizar-se em 2027, e que Jorge Braz prolongue a sua relação até 2026, ano em que se realizará mais um Campeonato da Europa de futsal", acrescentou o dirigente.