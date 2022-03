FPF solidária com a Ucrânia

Hoje às 11:43 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está solidária com o povo ucraniano, que continua a sofrer com as agruras da guerra após a invasão da Rússia à Ucrânia.

Nas redes sociais da FPF foi publicada uma bandeira nacional com o símbolo do Tryzub (o brasão de armas da Ucrânia), acompanhada das mensagens "Contra a guerra, o sofrimento ou qualquer tipo de violência. A paz vencerá" e "Unidos contra o sofrimento de milhões de vidas inocentes. A Ucrânia não está sozinha".

Recorde-se que, também por este motivo, a FPF respeitou um minuto de silêncio em todos os jogos sob a sua organização, no passado fim de semana.