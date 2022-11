FPF subscreve declaração com outras nove federações europeias

JN/Agências Hoje às 18:53, atualizado às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) subscreveu, com outras nove federações europeias, uma declaração em que reconhece que o Qatar terá feito progressos no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, revela a FPF em comunicado.

"Reconhecemos e congratulamo-nos, como fizemos no passado, de que foram feitos progressos significativos por parte do Qatar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das alterações legislativas demonstrado nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho", pode ler-se na nota.

No documento, em que a FPF se congratula "com as garantias dadas pelo governo catari e pela FIFA sobre a segurança e inclusão de todos os adeptos que vão marcar presença no Mundial, incluindo os fãs LGBTQ+", é também reconhecido "que todos os países têm problemas e desafios", mas que concorda com a FIFA em que "a diversidade é uma força", mas "no entanto, abraçar a diversidade e a tolerância significa também apoiar os direitos humanos".

PUB

"Continuamos a apoiar o impulso de uma mudança positiva e progressiva e continuamos a defender um resultado conclusivo e a atualizar as duas questões principais que temos vindo a discutir com a FIFA há muito tempo", acrescenta a nota.

A concluir, a FPF salienta que "a FIFA tem-se comprometido repetidamente a dar respostas concretas sobre estas questões - o fundo de compensação para os trabalhadores migrantes e a criação de um centro de trabalhadores migrantes Doha", algo que a FPF diz continuará "a insistir para que estas sejam entregues".

Além de Portugal, subscrevem a declaração as federações da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, País de Gales, Países Baixos, Suécia e Suíça