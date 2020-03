FPF suspende processos e pagamento de multas

Hoje às 17:31 Facebook

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu, na tarde desta sexta-feira, suspender os prazos processuais disciplinares, bem como adiar para a próxima época a execução das sanções de multa.

Numa nota, publicada no seu site oficial, o organismo defende que a medida visa aliviar a tesouraria dos clubes, sujeitos ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelo regulamento disciplinar da FPF.

Num momento em que os emblemas viram as suas receitas afetadas pela interrupção das provas, a FPF assume a "decisão extraordinária" como forma de contribuir e atenuar os efeitos do estado de emergência que o país atravessa como resultado da pandemia do Covid-19.

Segundo a entidade, ficam suspensos os prazos de resposta aos processos disciplinares em curso e também, custas e a execução das sanções de multa no âmbito das suas provas. Assim, os clubes só terão de liquidar as multas a partir do início da época 2020/21.