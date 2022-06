FPF vai debater e votar parecer do Sporting relativo aos títulos nacionais

JN Ontem às 22:47 Facebook

Os leões reclamam mais quatro títulos de campeão por entenderem que todos os vencedores do Campeonato de Portugal devem ser considerados campeões nacionais.

A proposta do Sporting para recontar o número de títulos de campeão, incluindo as edições do Campeonato de Portugal, vai estar em discussão na próxima Assembleia-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), marcada para 29 de junho.

Este será, assim, o terceiro parecer a ser debatido, juntando-se a outros dois que visam esclarecer o tema. O primeiro defende que os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1921/1922 e 1933/1934 devem ser considerados campeões nacionais, enquanto o outro considera que tudo deve ficar na mesma, defendendo que todos os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1921/1922 e 1937/1938 são vencedores da Taça de Portugal.

Junta-se agora a proposta do Sporting, a pedido dos delegados Miguel Maria Nogueira Leite e Francisco Salgado Zenha, com os leões a reclamarem mais quatro títulos de campeão nacional por entenderem que todos os vencedores do Campeonato de Portugal (que os sportinguistas conquistaram em 1922/1923, 1933/1934, 1935/1936 e 1937/1938) devem ser considerados campeões nacionais.