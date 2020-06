FPF viabiliza apoio da UEFA à Académica no valor de 60 mil euros

JN Hoje às 19:04 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) intercedeu e a UEFA apoiou a Académica de Coimbra com um total de 60 mil euros para fazer face aos estragos provocados pelas tempestades Leslie e Elsa, em dezembro do ano passado, na academia daquele clube da LigaPro.

A UEFA vai financiar a Académica com o referido valor, sendo que 38 840 euros são obrigatoriamente destinados à substituição de dois relvados sintéticos que ficaram bastante danificados.

"Em Dia de Portugal recebemos uma boa notícia", congratulou-se o clube de Coimbra, ao partilhar a informação nas redes sociais.

Ao site federativo, o presidente Fernando Gomes reconheceu: "A UEFA foi sensível ao nosso pedido e a partir de hoje a Académica pode contar com um importante contributo financeiro para recuperar as instalações da sua academia e continuar a desempenhar um papel fundamental na promoção e desenvolvimento do futebol, especialmente junto das camadas mais jovens".

Pedro Roxo, presidente da Académica também comentou o apoio que vai receber. "Quero agradecer à FPF, e em particular ao seu presidente, pelo papel determinante que teve nesta atribuição, e faço-o em nome da direção, dos sócios e simpatizantes e particularmente dos técnicos e jovens atletas que diariamente utilizam estas instalações. Realço a importância do mesmo para a continuidade da prática do futebol de formação na nossa secular instituição".