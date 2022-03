Fran Navarro elege golo ao F. C. Porto como "o mais bonito" da carreira

JN/Agências Hoje às 15:03 Facebook

O ponta de lança do Gil Vicente, Fran Navarro, confessou que o golo que marcou ao F. C. Porto, no passado domingo, no empate 1-1 a contar para a 24.ª jornada da Liga, foi "o mais bonito" da sua carreira.

"Começou no Andrew (guarda-redes), passou por todos os jogadores e, quando chegou a mim, usei um recurso que, em 30 (tentativas), resulta uma ou duas vezes. Também por ter sido contra um grande, o F. C. Porto, e no seu estádio, foi o golo mais bonito da minha carreira e o sonho de qualquer jogador", disse o espanhol, numa entrevista aos meios do clube gilista.

Nessa partida, o médio Vítor Carvalho foi expulso logo aos dois minutos, tendo o Gil Vicente jogado com menos uma unidade durante mais de 90 minutos.

"Foi um jogo em que demonstrámos do que somos feitos, porque estivemos uma semana inteira a planear o jogo e, ao minuto dois, ele mudou totalmente. Tivemos de nos adaptar ao que tínhamos que fazer com 10 jogadores e a equipa esteve impressionante. Todos demos mais um pouco e conseguimos um resultado positivo, num campo em que o Gil Vicente nunca tinha conseguido um ponto", frisou.

Com o golo marcado no Estádio do Dragão, Fran Navarro soma agora 13 tentos e, além de ser um dos melhores goleadores da Liga, tornou-se no jogador do Gil Vicente com mais golos numa época.

A equipa de Barcelos não perde há nove jornadas consecutivas (seis vitórias e três empates), registando apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa) nas últimas 15 rondas.

O jogador, de 24 anos, confessou estar "surpreendido" com a campanha do Gil Vicente, quinto classificado, a quatro pontos do quarto lugar, ocupado pelo Braga.

"Quando cheguei, o meu objetivo era crescer como futebolista. Esta era uma equipa com muitos jovens e ambição, pensei que ia fazer um ano muito bom, mas não pensei que íamos estar onde estamos agora", disse.

Fran Navarro diz que ser chamado à seleção espanhola "é um sonho", ele que integrou alguns treinos dos sub-16 do seu país, considerando ainda que a vinda para o Gil Vicente, quando alinhava na equipa B do Valência, foi "um salto na sua carreira".

"Estou super feliz aqui. Desde que cheguei, todos - clube, jogadores e equipa técnica - me trataram de forma fantástica. Quando uma equipa confia muito numa pessoa, as coisas saem de outra maneira. A equipa está muito confiante, quer ganhar sempre e as coisas estão a sair bem", disse.

O ponta-de-lança deixou ainda elogios ao treinador, Ricardo Soares: "Para mim, foi o treinador com quem mais aprendi de todos os que tive até hoje."

O Gil Vicente recebe o Estoril na sexta-feira, às 20.15 horas, no encontro que abre a 25.ª jornada da Liga.