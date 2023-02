Fran Navarro fixa recorde no Gil Vicente

José Pedro Gomes Hoje às 22:42 Facebook

Avançado passa a ser o melhor marcador de sempre do clube de Barcelos no campeonato.

A vitória de domingo no reduto do F. C. Porto entrou diretamente para a história do emblema barcelense, como o primeiro sucesso da equipa minhota em casa dos dragões, depois de uma série com 25 derrotas e um empate. Além desse êxito coletivo, Fran Navarro, principal figura dos galos e autor de um dos golos nesta partida, saiu do estádio portista com um reforçado lugar de destaque no palmarés do Gil Vicente.

O avançado espanhol, de 25 anos, passou a ser, com o tento apontado, o melhor marcador de sempre do Gil Vicente no principal escalão do futebol nacional, agora com 29 golos, superando Paulo Alves (28) e Mangonga (27) que ocupam o pódio de uma ilustre lista de artilheiros gilistas, onde pontificam, ainda, outros nomes históricos do clube como Carlitos, Hugo Vieira, Drulovic ou Nandinho.