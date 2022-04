Fran Navarro na lista para o ataque do Sporting

André Bucho Hoje às 11:22 Facebook

Avançado do Gil Vicente está bem referenciado e tem amanhã a chance de impressionar em Alvalade. "Caso Slimani" obriga SAD a repensar o mercado.

A realizar uma época de grande nível no Gil Vicente, com 15 golos em 32 jogos, Fran Navarro é um dos destaques da Liga e, sabe o JN, está na mira do Sporting.

O espanhol é o quarto melhor marcador do campeonato, atrás de Darwin (Benfica), Taremi (F.C. Porto) e Ricardo Horta (Braga), e tem amanhã uma oportunidade de ouro para impressionar os leões, já que a equipa de Barcelos joga em Alvalade.