Fran Navarro perto do F. C. Porto, mas só no fim da época

Avançado do Gil Vicente a caminho do Dragão, depois de ter estado perto do Braga e do Celta de Vigo

Sem contratações de inverno, o F. C. Porto movimentou-se no mercado já a pensar na próxima época e está perto de garantir a contratação do espanhol Fran Navarro ao Gil Vicente.

Ao que o JN apurou, o negócio está bem encaminhado e o avançado, de 24 anos, deve mesmo rumar ao Dragão no próximo verão, mantendo-se no Gil até ao final desta época. Em cima da mesa estará uma proposta de cerca de oito milhões de euros.

O atacante esteve na mira do Braga, para colmatar a saída de Vitinha para o Marselha, e também chegou a ser pretendido pelo Celta de Vigo, mas o F. C. Porto ganhou vantagem pelo facto de permitir que o jogador se mantivesse na equipa de Barcelos nos próximos meses.

Navarro chegou ao Gil Vicente no início da época passada e já marcou 31 golos em 61 jogos ao serviço do clube minhoto.