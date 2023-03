Fran Navarro revalida prémio de melhor avançado do mês da Liga

JN Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo segundo mês consecutivo, Fran Navarro, do Gil Vicente, foi eleito o melhor avançado da Liga portuguesa. Superou a concorrência de Gonçalo Ramos, do Benfica, e Yusupha, do Boavista, que completam o pódio.

Com 30,16% dos votos dos técnicos principais da competição, Fran Navarro revalidou o prémio de melhor avançado do mês da Liga portuguesa.

Nos quatro jogos em que participou pelo Gil Vicente durante o mês de fevereiro, o avançado espanhol apontou um golo.

PUB

O pódio fica completo com Gonçalo Ramos, do Benfica, com 29,37% dos votos, e Yusupha, do Boavista, com 11,11%.