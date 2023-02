Fran Navarro supera Galeno como melhor avançado de janeiro

JN Hoje às 12:02 Facebook

O jogador espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, foi o mais votado pelos treinadores do campeonato.

Através de um comunicado, divulgado esta quarta-feira, a Liga de Clubes adianta que o jogador espanhol, de 25 anos, foi o avançado mais votado pelos treinadores, recebendo 31,75% dos votos. Em segundo lugar, ficou Oday Dabbagh, do Arouca, com 14,29%, com o portista Galeno a completar o pódio, com 8,73%.

Nos meses de dezembro e janeiro, Fran Navarro marcou quatro golos e fez uma assistência em cinco jogos disputados.