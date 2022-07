França demolidora afasta Portugal das meias-finais do Europeu de sub-20

JN/Agências Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa sub-20 feminina de basquetebol perdeu, hoje, com a França por claros 77-35, em encontro dos quartos de final do Europeu da categoria, disputado em Sopron, na Hungria.

Num jogo em que foi dominado de princípio ao fim, Portugal falhou o que seria a primeira presença de sempre nas meias-finais do Campeonato da Europa. Agora vai lutar por um lugar entre o quinto e o oitavo - tem como melhor desempenho o sexto posto de 2015 -, sendo que já garantiu a manutenção na Divisão A.

A 'gigante' Aminata Gueye (1,94 metros) foi a principal carrasca lusa, ao somar 18 pontos e nove ressaltos, com 100% nos 'tiros' de campo (nove em nove), secundada por Pauline Astier (seis pontos, nove assistências e três ressaltos).

Na formação portuguesa, destaque para os 10 pontos de Eva Carregosa, os sete de Inês Vieira e os também sete de Ana Barreto, que só acertou três de 12 lançamentos de campo, num total coletivo de 11 em 65 (16,92%).

Perante uma formação com maior estatura, Portugal teve grandes dificuldades no ataque desde início, demorando 7.36 minutos para marcar os primeiros pontos, um triplo de Mariana Cegonho, numa altura em que as gaulesas já contavam oito.

Em bom plano na defesa, apesar dos problemas para parar o jogo interior de Aminata Gueye, a formação lusa chegou ao final do primeiro período com apenas seis pontos de desvantagem (14-8), reduzidos para quatro (14-10) no início do segundo.

Portugal parecia ser capaz de reentrar no encontro, mas as gaulesas responderam com um parcial de 11-0 e, a meio do segundo período, já lideravam por 15 pontos (25-10).

PUB

A diferença já era de 18 pontos ao intervalo (35-17) e a França acabou, em definitivo, com as dúvidas no terceiro período, que venceu de forma expressiva, por 23-6, colocando-se 35 pontos à maior (58-23).

Com tudo definido, as gaulesas ainda foram novamente superiores nos derradeiros 10 minutos, subindo a diferença para cima dos 40 pontos.