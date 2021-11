França e Bélgica garantem qualificação

JN/Agências Hoje às 22:09 Facebook

São já quatro as seleções europeias no Mundial, com franceses e belgas a juntarem-se a Dinamarca e Alemanha. Mbappé brilhou em Paris

A França vai ter a oportunidade de defender no Catar o título mundial ganho na Rússia, em 2018. Na penúltima jornada do Grupo D, a seleção francesa carimbou o apuramento para o Catar com uma goleada ao Cazaquistão (8-0), num jogo em que Mbappé fez um "hat-trick" na primeira parte e consumou o póquer na segunda.

Agora com quatro pontos de avanço sobre a Finlândia, que afastou a Bósnia-Herzegovina da corrida com uma vitória em Zenica (1-3), os "bleus" fizeram a festa em Paris, mas ainda terão influência na luta pelo segundo lugar, já que na terça-feira irão jogar em Helsínquia (os finlandeses têm dois pontos de vantagem sobre a Ucrânia, mas só irão ao play-off se vencerem os franceses ou se os ucranianos não ganharem à Bósnia).

No Grupo E, a Bélgica também se apurou, graças à vitória sobre a Estónia (3-1, com golos de Benteke, Carrasco e Thorgen Hazard), e não falha um Mundial desde 2010. No outro jogo, Gales bateu a Bielorrússia (5-1) e subiu à vice-liderança, mas este grupo possui a particularidade de o terceiro classificado também ter presença garantida ao play-off, pois tanto os galeses como a República Checa, que disputam o segundo posto, serão sempre repescados graças aos resultados na última Liga das Nações.

No Grupo G, os Países Baixos complicaram o apuramento, ao desperdiçarem uma vantagem de dois golos nos minutos finais do jogo com o Montenegro (o boavisteiro Vukotic fez o 1-2 para os montenegrinos e o 2-2 final surgiu logo a seguir). Com este resultado, a seleção laranja passa a ter apenas dois pontos de avanço sobre a Turquia, que goleou Gibraltar (6-0), e sobre a Noruega, que empatou a zero com a Letónia. Depois de amanhã, os jogos Países Baixos-Noruega e Montenegro-Turquia decidirão os dois primeiros lugares.