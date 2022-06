França e Dinamarca tropeçam

O Grupo 1 do principal patamar da Liga das Nações está ao rubro: a França empatou na visita à Áustria (1-1), enquanto a Dinamarca perdeu na receção à Croácia (0-1).

Os franceses apresentaram-se na máxima força, com exceção de Mbappé que começou no banco devido aos problemas físicos recentes. A equipa liderada por Didier Deschamps entrou dominadora, mas sentiu dificuldades em furar a muralha austríaca, até que Weimann abriu o marcador a favor dos locais.

No reatar da partida a tendência do domínio francês acentuou-se, mas a vantagem conquistada na primeira parte levou a Áustria a recuar no terreno e criou muitas dificuldades à ofensiva francesa. O ponto de viragem foi a entrada de Mbappé, que teve o condão de acelerar o jogo e igualar a partida numa arrancada que acabou com uma excelente finalização.

A França forçou na tentativa de ganhar o jogo, mas a boa exibição do guarda-redes Pentz impediu males maiores para os austríacos.

No outro jogo do Grupo 1 a Dinamarca também teve uma boa entrada em jogo, angariando várias oportunidades de golo na primeira metade da partida. A igualdade persistiu e as decisões só aconteceram na segunda metade.

A partir do descanso a Croácia assumiu as rédeas do jogo e chegou mesmo ao golo, aos 69 minutos, por intermédio de Pasalic. A desvantagem acordou os dinamarqueses, que já não foram a tempo de recuperar e perdem os primeiros pontos nesta Liga das Nações.

Apesar da derrota a Dinamarca continua líder do grupo, com seis pontos, seguida por Áustria (4), Croácia (4) e a França segue, surpreendentemente no último lugar, com um ponto.