França e Espanha atiram Portugal para fora da final do Europeu de Hóquei

O triunfo da Espanha, no jogo com a França (3-1), deixa a seleção portuguesa de hóquei em patins de fora da final do Europeu. O resultado é favorável às duas seleções que passam ao jogo decisivo nos dois primeiros lugares do grupo.

A segunda parte do jogo pareceu um "pacto de não-agressão" entre as equipas, fruto da redução drástica da intensidade de jogo.

No final da partida, as seleções celebraram o apuramento debaixo de fortes protestos do público português que se mostrou indignado com o desenrolar dos acontecimentos.

O jogo ficou marcado por um livre direto apontado por Marc Grau, da Espanha, que terá tentado acertar no árbitro, o que levou a que fosse punido com o cartão azul. Na ocasião, a seleção espanhola vencia, por 2-0, com golos de Sergi Panadero e Toni Pérez.

Na sequência desse lance polémico, a França beneficiou de um livre direto, reduzindo para 2-1, por Di Benedetto. Ignacio Alabart fez o 3-1 final, que foi conveniente para as duas seleções, que amanhã se reencontram mas agora na final (20 horas), no pavilhão Municipal de Paredes.

Após a épica vitória (10-9) sobre a Espanha, o selecionador português, Renato Garrido, apelou a um "jogo sério" entre França e Espanha, mas o pedido não foi atendido, o que em nada beneficia a modalidade e o formato competitivo do torneio.