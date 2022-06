França e Itália de olho em Sacko e Mumin

O mercado de transferências promete ser agitado na cidade-berço e a direção liderada por António Miguel Cardoso poderá estar na iminência de realizar alguns encaixes financeiros. De França e Itália chegaram abordagens para as contratações de Sacko e Mumin.

No caso de Sacko, que teve um empréstimo bem-sucedido nos franceses do Saint- Étienne, o lateral e internacional maliano tem via aberta para escolher o seu futuro. Apesar de ter contrato até 2024, o defesa é um dos jogadores que aufere um salário elevado e a direção minhota não rejeitará uma transferência imediata, desde que as propostas financeiras agradem aos responsáveis.

O caso de Mumin é diferente. O central, que ainda procura a primeira internacionalização pelo seu país, foi o terceiro elemento mais utilizado por Pepa e as suas exibições despertaram interesse. Tem contrato até 2024, mas o assédio tem crescido e uma possível transferência está em cima da mesa.

Entretanto, Melgaço foi o local escolhido para o estágio de pré-temporada, embora ainda com datas para acertar. O arranque da pré-temporada acontece já no próximo dia 20, dado que os vitorianos entram em ação na Conference League um mês depois.