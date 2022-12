França elimina Inglaterra e dá passo de gigante para a revalidação do título

A França eliminou a Inglaterra (2-1), garantindo o apuramento para as meias-finais, e deu um passo de gigante em direção à revalidação do título conquistado no Mundial 2018. Giroud marcou o golo decisivo e Harry Kane ainda falhou um penálti.

A França entrou dominadora no jogo, a colocar pressão na equipa inglesa e a conseguir dominar o controlo da posse de bola. Esta postura deu frutos, aos 17 minutos, quando Tchouameni surpreendeu Pickford com um fantástico remate de fora da área que só parou dentro da baliza dos Três Leões.

O golo agitou a equipa treinada por Southgate que reagiu bem à desvantagem e criou perigo por diversas ocasiões no primeiro tempo, embora a falta de eficácia, aliada à muita atenção de Lloris, impediu o festejo britânico até ao intervalo.

Após o descanso a partida continuou frenética, em constantes raides ofensivos de parte a parte, e Harry Kane empatou a contenda, de grande penalidade, aos 54 minutos. A França sentia que estava a perder o controlo do jogo, mas Olivier Giroud, ao seu estilo matador, deu a melhor resposta a um grande cruzamento de Griezmann e deixou a equipa francesa na frente do marcador, com alguma ajuda de Maguire, que não evitou um ressalto no próprio corpo após o cabeceamento do avançado francês.

Já perto do fim, o VAR alertou o árbitro da partida de um possível penálti sobre Mount e, na hora da verdade, Harry Kane perdeu a oportunidade de bisar e superar Wayne Rooney na lista de melhores marcadores de Inglaterra e atirou muito por cima, falhando a hipótese de empatar o encontro.

Assim, após uma fantástica partida de futebol, a França apurou-se para as meias-finais, onde vai encontrar Marrocos (quarta-feira, 19 horas, na TVI).